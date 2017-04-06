Во Всеволожске стартует XI Театральный фестиваль государственных театров Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Всеволожская весна». Этот фестиваль давно уже стал визитной карточкой не только нашего города, но и области, вписался в перечень масштабных творческих мероприятий, стал традицией. Зрители ждут встречи со «специальным гостем», которым становится самый известный и любимый артист, ждут премьерных спектаклей, организаторы готовятся к этим встречам.

О том, чем порадует нынче театральная «Всеволожская весна» зрителей, рассказала нашему корреспонденту инспектор отдела по культуре МО «Город Всеволожск», многолетний куратор фестиваля А.Н. Мамбетова.

КОРР. Алла Николаевна, фестиваль традиционно проходит под патронатом и при активном содействии комитета по культуре Ленинградской области и администрации МО «Город Всеволожск», но самое главное – при поддержке и заинтересованности творческих коллективов области, профессиональных и народных, любительских театров. Это свидетельство того, что у фестиваля есть имя, за эти годы появились традиции и авторитет. Это надо заслужить и это надо поддерживать. Получается?

МАМБЕТОВА. А как иначе? Стараемся поддерживать заданный уровень и, как говорится, держать планку. Традиционно в нашем фестивале принимают участие все профессиональные областные театры. Театры стараются привезти на наш фестиваль премьерные спектакли. К сожалению, сейчас в Ленинградской области осталось четыре профессиональных театра, а до недавнего времени было шесть. Но все четыре: и Драматический театр на Литейном, и Драматический театр на Васильевском, и Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость», и Драматический театр «Комедианты» порадуют нас премьерными спектаклями.

Театр на Васильевском покажет нашим зрителям итальянскую комедию Карло Гольдони «Самодуры», драматический театр «Комедианты» привезет во Всеволожск комедию по пьесе В. Сигарева «На чистую воду, или Самая счастливая семья». Еще одну премьеру этого театра – комедию «Завещание целомудренного бабника» – наш зритель сможет увидеть в стенах театра в Петербурге. От Всеволожского центра культуры и досуга туда отправится бесплатный автобус. Драматический театр на Васильевском порадует нас еще одной премьерой – русской народной сказкой «Молодильные яблоки». Так что театральная афиша нашего фестиваля, как нам кажется, удовлетворит вкусы самых взыскательных зрителей. Тем более что в нашем фестивале принимают участие не только областные театры, мы стараемся привлекать и театры Санкт-Петербурга, и они с удовольствием откликаются на наши предложения. Несколько лет подряд нас радовал своими спектаклями Hand Made, удивительный театр пластики рук (режиссер и художественный руководитель Андрей Князьков). Это очень необычный театр, но в этом году у них очень плотный гастрольный график, поэтому мы не увидим их на этом фестивале. Зато закрывается фестиваль премьерным спектаклем Санкт-Петербургского Малого музыкального театра «Королева Чардаша», который будет показан на сцене Всеволожского ЦКД. Так что статус нашего фестиваля остается на высоком уровне.

КОРР. Дело, конечно, не только в статусе, просто чем наши зрители хуже петербургских? Им хочется познакомиться и с новыми именами, и с новыми театрами. Жителей Авиньона, например, – а это совсем небольшой городок во Франции, – ежегодно радует традиционный международный фестиваль, на который приезжают театры со всего мира. И этот Авиньонский фестиваль широко известен во всем мире. Чем мы не Авиньон?!

МАМБЕТОВА. Ну, до Авиньона нам все-таки еще далеко. Но вы правы – есть к чему стремиться. И еще об одной традиции фестиваля я обязательно хочу сказать: каждый год, помимо премьерных спектаклей, наш фестиваль предоставляет площадку для какого-нибудь нового, молодого театра. И часто это бывает таким… своеобразным открытием фестиваля. В этом году таким открытием, я надеюсь, станет небольшой, как было принято говорить, «провинциальный театр» из Лодейного Поля. Театр с прекрасным названием «Апрель». Он, кстати, совсем недавно получил статус государственного областного театра, со всеми вытекающими отсюда последствиями: постоянной труппой, художественным руководителем, репертуаром и гастрольным графиком. Вот так, вырос из самодеятельного, любительского в профессиональный. «Апрелевцы» покажут всеволожским зрителям сказочную историю «Тутта Карлссон + Людвиг XIV». Надеюсь, это будет интересно и детям и взрослым.

КОРР. А еще из находок фестиваля: для учащихся театральных студий города Всеволожска актеры Драматического театра на Литейном проведут мастер-классы. И несколько слов еще об одной премьере, это современный спектакль того же Театра на Литейном по пьесе Ульяны Гицаревой «Антарктида». Вы его смотрели?

МАМБЕТОВА. Я, кстати, стараюсь смотреть все спектакли, которые будут представлены на фестивале. Это как правило! И, конечно, «Антарктиду» я тоже посмотрела. Не буду пересказывать содержание, но вы обязательно должны увидеть этот спектакль, в котором все необычно: сюжетная линия и место действия, персонажи и даже главный герой – собака. Это чисто мужской спектакль, потому что действие происходит на дрейфующей станции в Антарктиде, по словам автора в основу положена подлинная история из жизни. Этот спектакль был показан на фестивале памяти драматурга Володина, и он всем понравился: там очень хорошо показаны особенности мужской психологии, мужского юмора. Так что смотрите и получайте удовольствие, тем более что этот спектакль тоже, как говорится, «с доставкой на дом» – театр приедет к нам во Всеволожск.

КОРР. И не миновать вопроса о «специальном госте». Это всегда праздник. Это всегда подарок зрителям. В прошлом году это был Вениамин Смехов, до того – Василий Лановой…

МАМБЕТОВА. А до того были еще Светлана Крючкова и Семен Стругачев, да многие наши великие артисты почтили своим присутствием наш фестиваль. В этом году мы стояли перед выбором. Мнения членов организационного комитета разделились: кто-то хотел Гафта, другие Марину Неелову, молодежь настаивала на Пореченкове. Но все-таки решили пригласить Валентина Иосифовича Гафта. Он из наших корифеев, великий мастер великой эпохи. И еще одна особенность: мы всегда стараемся пригласить на фестиваль актера, который может не только пообщаться со зрителями, показав фрагменты из кино и рассказав биографию, но у которого есть самостоятельная театральная, как правило, чтецкая программа. Так было у Крючковой, так было у Семена Стругачева, у Василия Ланового и Вениамина Смехова. Валентин Гафт настолько большая творческая величина и масштабная личность, что мы сами с нетерпением и волнением ждем его программу. Творческая встреча с Валентином Гафтом и откроет театральный фестиваль «Всеволожская весна», и это будет уже 8 апреля. Очень надеемся, что фестиваль принесет всеволожцам радость встречи с настоящим искусством.

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива