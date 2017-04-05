В Сертолово лаяли по делу

1 апреля лесополоса на территории полигона 56-го учебного центра Западного военного округа оглашалась громким лаем: здесь развернулась 51-я выставка собак охотничьих пород военно-охотничьего общества Северо-Западного региона. Участие в ней приняли представители большинства охотничьих пород, в том числе лайки восточносибирские, западносибирские, русско-европейские и карело-финские, легавые континентальные и островные, спаниели, борзые, норные различных пород, русские пегие и эстонские гончие. Даже у человека, далёкого от охоты, но не чуждого красоте, здесь разбежались бы глаза.

Официальную часть открыл председатель Межрегионального отделения Военно-Охотничьего общества Владимир Долинский. Он напомнил, что региональная выставка собак военно-охотничьего общества проводится на сертоловской земле уже в четвёртый раз.

На территории, отведенной для выставки, было организовано 13 рингов по группам пород, где собаки получали свои оценки. Согласно правилам, они проходили экспертизу по конституции и экстерьеру, а затем – комплексную (в ринге комплексной оценки). Основным методом экспертизы является глазомерная оценка, осуществляемая путем осмотра каждой собаки в спокойном состоянии на месте и в движении (шагом и рысью).

За породность и экстерьер собакам, в зависимости от возрастных групп, присуждались оценки. Любые хирургические и косметические изменения экстерьера, не предусмотренные стандартом, могли оставить собаку «без оценки». Эксперты обращали внимание буквально на всё. И если дареному коню, согласно народной мудрости, смотреть в зубы не принято, то здесь эта поговорка не проходила: даже у самой маленькой из норных собак проверялось состояние зубов и правильность прикуса.

Победителям вручались памятные призы и подарки. Участники и гости мероприятия отметили высокий уровень его организации и разъехались по домам усталые, но довольные, ведь ни для кого из них этот день не прошёл впустую. Что ни говори, а главным здесь было всё же участие.

Пётр КУРГАНСКИЙ

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