Всеволожский район привлекает туристов

Заманчивые предложения по организации летнего отдыха от ведущих туристических фирм России, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Греции, Кипра, Латвии, Словакии, Финляндии, Черногории, Эстонии были представлены на открытии XXV Международной туристской выставки «Отдых без границ».

Мероприятие прошло с 31 марта по 2 апреля в «Ленэкспо». Всеволожский район на выставке представляла инструктор отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Александра Миклина. Туристический потенциал района был представлен на стенде Ленинградской области. Гостям выставки раздавали красочные буклеты, в которых была представлена история, достопримечательности и информация о районе. Посетители живо интересовались информацией. Ведь на территории района очень много живописных мест, которые сочетаются с историческими объектами и современными памятниками.

– Развитие туризма у нас осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма на 2017–2019 годы», – говорит Миклина. – На территории района расположено 257 предприятий сферы туризма, из них 107 коллективных средств размещения, 132 объекта общественного питания, 18 частных туристических фирм. Деятельность осуществляют 13 музеев. Конечно, Всеволожский район славится своими усадьбами, но, безусловно, наша главная достопримечательность – туристический маршрут по Дороге жизни в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». В настоящее время на Дороге жизни установлено 46 памятных столбов, 7 монументов, входящих в Зеленый пояс Славы, а также легендарный Музей «Дорога Жизни».

На выставке «Отдых без границ» состоялся круглый стол в рамках Года истории в Ленинградской области, на котором обсудили планы реализации туристских проектов на территории 47-го региона.

На данный момент разработан ряд специальных проектов для привлечения капиталовложений в туристическую сферу со стороны местных и иностранных инвесторов. Благодаря этому количество отдыхающих из-за рубежа должно увеличиться и, соответственно, они принесут дополнительные поступления в бюджет.

Как отмечают эксперты, туристический рынок Ленинградской области стабильно растет на протяжении последних лет. Эпопея продвижения началась давно. Наша главная фишка, говорят туроператоры, богатое культурно-историческое наследие и живописные пейзажи. Поспорить сложно. Другая причина нынешнего спроса – высокая стоимость поездок на европейские курорты и снижение уровня доходов людей, вынуждающее их экономить.

Кстати, есть одно место для отдыха, куда не надо лететь на самолете. Это дача. Правда, в последнее время предпочитающих собственные грядки достопримечательностям России, в частности Всеволожского района, всё больше.

Ирэн ОВСЕПЯН

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