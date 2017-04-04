В Центре культуры и досуга города Всеволожска состоялась премьера спектакля «Пеппи Длинныйчулок», поставленная детской театральной студией «Отражения» (руководитель Олег Шишов). Зрители с удовольствием аплодировали юным актерам, которые увлеченно играли на сцене историю смешной девочки-фантазерки и ее друзей.

Хотя в репертуаре студии это пока только вторая значительная постановка (первая, о Томе Сойере, была показана в прошлом году), можно говорить о том, что у «Отражений» уже определился свой творческий почерк.

Дети у режиссера Олега Шишова поют, даже те, кто прежде не пел в школьном хоре. А здесь их обучает вокалу профессиональный педагог. И еще они прекрасно двигаются на сцене и умеют громко и четко произносить свои реплики – и здесь тоже чувствуется рука профессионалов. Такие умения пригодятся и на уроках и будут наверняка отмечены школьными учителями.

Фишка постановки – функциональные ширмы-декорации, в подготовке которых принимали участие сами юные актеры. Так что художественные способности здесь, в студии, тоже всячески поощряются.

В спектакле «Пеппи Длинныйчулок» занято одиннадцать школьников: Федор Лупецкий, Никита Иванов, Арина Петрова, Петр Хохулин, Ксения Циполяс, Анастасия Герцева, Иван Пахомов, Марьяна Абдрашитова, Дмитрий Суомалайнен, Эмилия Чернова и Диана Марцинкевич. Это старшие, но в студии есть еще и младшая группа. Все они учатся сценической речи, актерскому мастерству, сценическому движению и, конечно же, вокалу, на который в учебном плане еженедельно отводится полтора часа.

Студия «Отражения», несмотря на юный возраст, уже гастролирует. Спектакль о приключениях Тома Сойера ребята играли не только на сцене Всеволожского ЦКД, но и в Лесколовском ДК, и в Дубровке. Свой новый спектакль они собираются показать на тех же площадках, а также в поселке Бугры.

Соб. инф.