Заманчивые предложения по организации летнего отдыха от ведущих туристических фирм России, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Греции, Кипра, Латвии, Словакии, Финляндии, Черногории, Эстонии были представлены на открытии XXV Международной туристской выставки «Отдых без границ». Мероприятие прошло с 31 марта по 2 апреля в «Ленэкспо». Всеволожский район на
Рыжая проказница на всеволожской сцене
В Центре культуры и досуга города Всеволожска состоялась премьера спектакля «Пеппи Длинныйчулок», поставленная детской театральной студией «Отражения» (руководитель Олег Шишов). Зрители с удовольствием аплодировали юным актерам, которые увлеченно играли на сцене историю смешной девочки-фантазерки и ее друзей.
Хотя в репертуаре студии это пока только вторая значительная постановка (первая, о Томе Сойере, была показана в прошлом году), можно говорить о том, что у «Отражений» уже определился свой творческий почерк.
Дети у режиссера Олега Шишова поют, даже те, кто прежде не пел в школьном хоре. А здесь их обучает вокалу профессиональный педагог. И еще они прекрасно двигаются на сцене и умеют громко и четко произносить свои реплики – и здесь тоже чувствуется рука профессионалов. Такие умения пригодятся и на уроках и будут наверняка отмечены школьными учителями.
Фишка постановки – функциональные ширмы-декорации, в подготовке которых принимали участие сами юные актеры. Так что художественные способности здесь, в студии, тоже всячески поощряются.
В спектакле «Пеппи Длинныйчулок» занято одиннадцать школьников: Федор Лупецкий, Никита Иванов, Арина Петрова, Петр Хохулин, Ксения Циполяс, Анастасия Герцева, Иван Пахомов, Марьяна Абдрашитова, Дмитрий Суомалайнен, Эмилия Чернова и Диана Марцинкевич. Это старшие, но в студии есть еще и младшая группа. Все они учатся сценической речи, актерскому мастерству, сценическому движению и, конечно же, вокалу, на который в учебном плане еженедельно отводится полтора часа.
Студия «Отражения», несмотря на юный возраст, уже гастролирует. Спектакль о приключениях Тома Сойера ребята играли не только на сцене Всеволожского ЦКД, но и в Лесколовском ДК, и в Дубровке. Свой новый спектакль они собираются показать на тех же площадках, а также в поселке Бугры.
Соб. инф.