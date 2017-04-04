Страшная трагедия, произошедшая в петербургском метро 3 апреля, до глубины души потрясла всех жителей нашей страны – от Балтийского моря до берега Тихого океана. Мы, жители Всеволожского района Ленинградской области, искренне соболезнуем семьям жертв бесчеловечного террористического акта.

Эта трагедия, ставшая вызовом всему народу нашей страны, в очередной раз показала, что большинство наших соотечественников готовы сплотиться в трудную минуту и бескорыстно протянуть руку помощи тем, кому она необходима. Это видно и в большом и в малом: добрые дела и теплые слова обнажили подлинную суть нашего общества.

Искренне разделяем боль и горе семей пострадавших.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О. В. Ковальчук

Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» А.А. Низовский