Заманчивые предложения по организации летнего отдыха от ведущих туристических фирм России, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Греции, Кипра, Латвии, Словакии, Финляндии, Черногории, Эстонии были представлены на открытии XXV Международной туристской выставки «Отдых без границ». Мероприятие прошло с 31 марта по 2 апреля в «Ленэкспо». Всеволожский район на
В России нет чужой беды
Страшная трагедия, произошедшая в петербургском метро 3 апреля, до глубины души потрясла всех жителей нашей страны – от Балтийского моря до берега Тихого океана. Мы, жители Всеволожского района Ленинградской области, искренне соболезнуем семьям жертв бесчеловечного террористического акта.
Эта трагедия, ставшая вызовом всему народу нашей страны, в очередной раз показала, что большинство наших соотечественников готовы сплотиться в трудную минуту и бескорыстно протянуть руку помощи тем, кому она необходима. Это видно и в большом и в малом: добрые дела и теплые слова обнажили подлинную суть нашего общества.
Искренне разделяем боль и горе семей пострадавших.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О. В. Ковальчук
Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» А.А. Низовский