В Ленинградской области усилены меры безопасности

По итогам проведения районных комиссий по чрезвычайным ситуациям губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял отчеты глав муниципальных образований об обеспечении усиленного режима безопасности в населенных пунктах области.

Режим безопасности усилен на ключевых объектах инфраструктуры, энергетики, промышленности, социальных объектах, в местах проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Помимо общественного транспорта, дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности реализованы на потенциально опасных промышленных объектах, таких как Ленинградская атомная станция, гидроэлектростанции, узловые железнодорожные станции. Управляющие компании приступают к дополнительным проверкам чердаков и подвалов жилых домов на наличие подозрительных предметов. Усилено полицейское патрулирование.