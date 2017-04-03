Во Дворце творчества Всеволожского района 31 марта прошёл конкурс-фестиваль «Мир увлечений – 2017», посвящённый Международному Дню театра. В нём приняли участие все театральные коллективы Дворца.

Ведущая фестивальной программы, художественный руководитель Образцового детского коллектива «Театральная студия «Люди и куклы» Диана Могильниченко, открывая мероприятие, напомнила всем присутствующим, что фестиваль «Мир увлечений» проходит один раз в два года, а стартовал он в 2009 году. Получается, что фестиваль 2017 года – пятый по счету, юбилейный.

В начале мероприятия модели фантастических шляпок, сделанных из природных материалов, продемонстрировали участницы Образцового детского коллектива «Театральная студия «Люди и куклы» (руководитель Д.Ю. Могильниченко, педагог декоративно-прикладного творчества Н.А. Борзенко, педагог-хореограф А.С. Шпилевой, костюмер И.В. Сафонова).

Ребята из Сертолово, воспитанники театральной студии «Лукоморье» (руководитель Т.П. Арутюнова), своим искусством перенесли зрителей под музыку Э. Грига на берег северного моря, над которым кружились чайки и вставало солнце. Всё это юные волшебники изобразили просто с помощью рук, буквально очаровав зал.

В номинации «Художественное чтение» выступили учащиеся театральной студии «Эксперимент» из микрорайона Южный (руководитель Н.П. Соболькова, педагог М.А. Калекина) и театрально-музыкального коллектива «Вдохновение маски» из Мурино (руководитель В.Е. Гончарук). Прозвучали лучшие образцы художественной литературы в исполнении талантливых молодых декламаторов.

Номер в жанре «театра теней», подготовленный к открытию конкурса «Живая классика», показали артисты театральной студии «Кислород» (руководитель К.С. Мешалкина). Костюмы, куклы и занавес к будущему спектаклю «Тимбу-Лимбу и её придворные мельники» по книге Калью Кангура продемонстрировали учащиеся Театральной студии «Люди и куклы».

«Сказки по телефону» Джанни Родари в исполнении средней группы Образцового детского коллектива «Театральная студия «Люди и куклы» завершили конкурсную программу.

В итоге ни один участник фестиваля не ушёл без награды, каждый получил грамоту и призы за победу в какой-либо номинации. Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Люди и куклы» – «За творческую многогранность, сценическую фантазию и уникальное художественное оформление». Театральная студия «Волшебная флейта» – «За яркую индивидуальность юных талантов». Театрально-музыкальный коллектив «Вдохновение маски» – «За удачный дебют». Театральная студия «Эксперимент» – «За интересные сценические образы героев русских сказок». Театральная студия «Лукоморье» – «За оригинальную режиссуру и сценическое решение и пластичность исполнения».

«За артистичность и выразительность исполнения» грамоты получили Ксения Турецкая («Люди и куклы»), Олеся Цветкова («Волшебная флейта», Даниил Севрюгин («Вдохновение маски»), Алексей Митяев и Татьяна Морозова («Эксперимент»). Остальным участникам были вручены дипломы за интересные выступления и активное участие в конкурсе. Руководителей всех коллективов поблагодарили «За режиссёрскую фантазию и творческие эксперименты».

Ольга ДЕНИСОВА

Фото Александры ГУЖЕВОЙ