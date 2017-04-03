3 апреля в 17.00 в администрации Всеволожского района прошло расширенное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, а также Антитеррористической комиссии.

Организовано взаимодействие с соответствующими структурами администраций городских и сельских поселений района. Проведена комплексная оценка готовности сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по минимизации и ликвидации возможных последствий проявления терроризма.

Администрация Всеволожского района напоминает, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:

• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;

• зафиксируйте время обнаружения предмета;

• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

Получение информации об эвакуации

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:

• Возьмите личные документы, деньги, ценности;

• Отключите электричество, воду и газ;

• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;

• Обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

Поведение в толпе

• Избегайте больших скоплений людей.

• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.

• Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.

• Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.

• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.

• Не держите руки в карманах.

• Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, “выныривайте”, резко оттолкнувшись от земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

• Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митингующим “ради интереса”. Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди.

• Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.

• Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений.

Помните: ваша цель – остаться в живых.

Действия при угрозе совершения террористического акта

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они ни выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – телефон дежурного: 8 (812) 438-71-10 (круглосуточно), телефон доверия: 8 (812) 438-69-93; или МВД: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Служба «02» – 02, телефон справочной ГУ МВД: 8 (812) 573-26-76, телефон доверия ГУ МВД: 8 (812) 573-21-81, УМВД России по Всеволожскому району – телефон 8 (813-70) 253-72.