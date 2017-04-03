По итогам проведения районных комиссий по чрезвычайным ситуациям губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял отчеты глав муниципальных образований об обеспечении усиленного режима безопасности в населенных пунктах области. Режим безопасности усилен на ключевых объектах инфраструктуры, энергетики, промышленности, социальных объектах, в местах проведения массовых мероприятий, сообщает пресс-служба
Боец Андрей Николаев представит Ленобласть на всероссийской спартакиаде
Воспитанник Всеволожской ДЮСШ Андрей Николаев будет представлять Ленинградскую область в финале спартакиады учащихся России по тхэквондо, которая пройдет в Краснодаре уже в июле.
1 апреля в пос. им. Морозова прошло первенство Северо-Западного федерального округа по тхэквондо и второй этап VIII летней спартакиады учащихся России по тхэквондо ВТФ. В соревновании приняли участия более 130 спортсменов со всего северо-запада.
Бойцов приветствовали главный судья международной категории Елизавета Тарасевич, вице-президент Европейского союза тхэквондо, президент федерации тхэквондо по Северо-западному федеральному округу Игорь Юзефович. Заместитель главы администрации Всеволожского района по общим вопросам и одновременно тренер Андрея Николаева Сергей Пирютков приветствовал спортсменов от лица губернатора области и главы администрации района и пожелал им победы в честной бескомпромиссной борьбе.
Первое место в весовой категории 33 кг занял Дмитрий Кочнев из пос. им. Морозова, а в категории 52 кг – Полина Дзарагазова (пос. им. Морозова). Эти спортсмены поедут на первенство России, которое состоится этим летом в Белгороде. В весовой категории 73 кг золото завоевал тоже наш земляк Андрей Николаев, получивший таким образом путевку в финал всероссийской спартакиады.
Фото Антона ЛЯПИНА