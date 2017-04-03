Воспитанник Всеволожской ДЮСШ Андрей Николаев будет представлять Ленинградскую область в финале спартакиады учащихся России по тхэквондо, которая пройдет в Краснодаре уже в июле.

1 апреля в пос. им. Морозова прошло первенство Северо-Западного федерального округа по тхэквондо и второй этап VIII летней спартакиады учащихся России по тхэквондо ВТФ. В соревновании приняли участия более 130 спортсменов со всего северо-запада.

Бойцов приветствовали главный судья международной категории Елизавета Тарасевич, вице-президент Европейского союза тхэквондо, президент федерации тхэквондо по Северо-западному федеральному округу Игорь Юзефович. Заместитель главы администрации Всеволожского района по общим вопросам и одновременно тренер Андрея Николаева Сергей Пирютков приветствовал спортсменов от лица губернатора области и главы администрации района и пожелал им победы в честной бескомпромиссной борьбе.

Первое место в весовой категории 33 кг занял Дмитрий Кочнев из пос. им. Морозова, а в категории 52 кг – Полина Дзарагазова (пос. им. Морозова). Эти спортсмены поедут на первенство России, которое состоится этим летом в Белгороде. В весовой категории 73 кг золото завоевал тоже наш земляк Андрей Николаев, получивший таким образом путевку в финал всероссийской спартакиады.

Фото Антона ЛЯПИНА