Бесплатный проезд для пожилых ленинградцев обеспечит еще одна транспортная компания.

Холдинг «Питеравто» присоединился к инициативе о предоставлении бесплатного проезда пассажирам старше 75 лет. Об этом перевозчик уведомил региональное управление по транспорту. Возможность не платить за проезд на 47 маршрутах, курсирующих в Гатчинском, Всеволожском, Тосненском, Приозерском, Ломоносовском, Выборгском и Кировском районах, а также из Ленинградской области в Петербург, будет предоставлена пожилым пассажирам уже с 1 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Для бесплатной поездки обязательно предъявление паспорта (копии) кондуктору или водителю автобуса.

Перечень маршрутов холдинга «Питеравто» во Всеволожском районе:

междугородные (смежные межрегиональные)

№ 810Д Светогорск – Мурино, ст. метро «Девяткино»;

№ 859/885 Приозерск, вокзал – Мурино, ст. метро «Девяткино»;

№ 897 Красносельское – Мурино, ст. метро «Девяткино»;

пригородные (межмуниципальные и смежные межрегиональные)

№ 413 Токсово – Санкт-Петербург, ст. метро «Проспект Просвещения»;

№ 441 Юкки – Санкт-Петербург, ст. метро «Проспект Просвещения»;

№ 596А Кобона – ст. метро «Ул. Дыбенко» – Кудрово, ЖК «Семь Столиц»*;

№ 692 Оранжерейка – ст. метро «Ул. Дыбенко» – Кудрово, ЖК «Новый Оккервиль»*.

*на маршрутах №№ 596А, 692 бесплатный проезд пассажирам в возрасте 75 лет и старше предоставляется на всей трассе маршрутов, включая «Улица Дыбенко – Кудрово».

Напомним, с 1 мая 2017 года бесплатный проезд будет предоставляться пассажирам старше 75 лет на 28 межмуниципальных и смежных межрегиональных автобусных маршрутах Ленинградской области:

№ 690 Ст. метро «Проспект Просвещения» – поселок Лесное;

№ 674 Ст. метро «Парнас» – поселок Токсово;

№ 205 Деревня Лехтуси – Санкт-Петербург, ст. метро «Проспект Просвещения»;

№ 434 41 км Выборгского шоссе – Санкт-Петербург, ст. метро «Проспект Просвещения»;

№ 439 41 км Выборгского шоссе – Санкт-Петербург, ст. метро «Парнас»;

№ 444 Сертолово-2 – Санкт-Петербург, ст. метро «Проспект Просвещения»;

№ 447 Деревня Агалатово – Санкт-Петербург, поселок Песочный;

№ 555А Город Сертолово, улица Ларина – Санкт-Петербург, ст. метро «Проспект Просвещения»;

№ 671 Город Сертолово, улица Центральная – Санкт-Петербург, поселок Песочный, Рентгенорадиологический институт;

№ 673 Город Сертолово, улица Центральная – Санкт-Петербург, ст. метро «Озерки»;

№ 676 Город Сертолово, микрорайон Черная Речка, центр – Санкт-Петербург, ст. метро «Проспект Просвещения».