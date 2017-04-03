2 апреля в КДЦ «Южный» хор Валаамского монастыря представил зрителям музыкально-поэтическую программу «Свет Валаама». Она посвящена людям, искренне ищущим Бога, матерям, подарившим людям мир, и всем павшим во имя свободы.

В программе прозвучали старинные церковные распевы, русская классическая и духовная музыка, произведения М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, П.Г. Чеснокова, песни времен Первой мировой войны, лирические и патриотические песни Великой Отечественной войны. Концертную программу вел художественный руководитель хора Александр Бордак – в его исполнении проникновенно и трогательно звучали стихи поэтов Серебряного века и современных авторов. Причём песни исполнялись на русском, греческом и испанском языках.

Хор Валаамского монастыря предоставил уникальную возможность услышать баса-профундо. На концерте выступил солист хора Михаил Круглов. Он исполнил два сольных номера, чтобы слушатели могли в полной мере насладиться фантастическим звучанием его голоса.

Концерт во Всеволожске – часть большого всероссийского тура, в рамках которого хор представит программу «Свет Валаама» жителям многих регионов. В течение месяца хор выступит в каждом районном центре Ленинградской области. Вход на концерты свободный.

Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора. Ежегодно хор участвует в Патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях.

В своём обращении к организаторам и гостям концертов Хора Валаамского монастыря Президент РФ Владимир Путин написал: «Этот коллектив объединил настоящих мастеров своего дела – прекрасных музыкантов и вокалистов, людей, обладающих высочайшим уровнем профессионализма, посвятивших свой творческий труд возрождению традиций духовной музыки и православных песнопений (…) Такие общественно значимые акции, как концерты Хора Валаамского монастыря, во многом способствуют консолидации общества вокруг гуманистических, духовно-нравственных ценностей, патриотизма, гражданственности, беззаветного служения Отечеству».

Содействие в организации этого события оказали правительство Ленинградской области и администрация Всеволожского района.

Фото Антона ЛЯПИНА