Сегодня, 30 марта, Всеволожская школа № 3 собрала 160 детей, юных инспекторов из 28 школ района, на традиционный муниципальный конкурс «Безопасное колесо».

Состязания открыла начальник отдела воспитания и дополнительного образования районного комитета по образованию Елена Гамаль, сообщает пресс-служба Дворца детского творчества Всеволожского района. Мероприятие началось с награждения участников заочного муниципального конкурса детского творчества «Дорога и мы», который проходил во Дворце детского творчества в течение февраля. С приветственным словом выступил председатель Всеволожского отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Валерий Кондратенко, который ежегодно принимает активное участие в организации конкурса.

Маршрут каждой команды проходил по следующим станциям: «Знатоки правил дорожного движением», «Дорожный знак», «Знание основ оказания первой помощи», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Фигурное вождение велосипеда» и «Творческий конкурс». Почти четыре часа состязались юные инспекторы за победные призы в командном зачёте – три велосипеда!

По общему суммарному количеству баллов I место заняла команда Сертоловской СОШ № 1, II место – команда Всеволожского ЦО и III место завоевала команда Кузьмоловской СОШ № 1.

Фото А. ГУЖЕВОЙ