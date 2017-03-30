Сегодня, 30 марта, во Дворце детского творчества прошел финал районной экологической регаты «Зелёные острова Всеволожского района». Мероприятие было приурочено к Году экологии в России.

Открывая экологическую регату, директор Дворца детского творчества Александр Моржинский рассказал ребятам о многолетней традиции проведения этого экологического мероприятия и подчеркнул его важность для всех жителей Всеволожского района.

Регата проходила по двум маршрутам: конкурс школьных исследовательских работ, где учащиеся выбирали любой природный объект своего населённого пункта и заполняли его экологический паспорт и конкурс творческих работ в номинациях: изобразительное и литературное искусство.

Особо хочется отметить двух учениц 7 «А» класса Лицея № 1 Анастасию Сорокину и Софью Девятову, которые провели серьезную научную работу, посвященную сохранению старовозрастных деревьев Всеволожского района.

На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Всеволожского района по общим вопросам Сергей Пирютков, председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко и другие почетные гости.

Сюрпризом для ребят стало появление депутата Государственной думы Владимира Драчева, который лично вручил почетные грамоты участникам и победителям регаты. Визит Владимира Петровича вовсе не случаен, ведь в Государственной думе он работает в составе комиссии по экологии.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА