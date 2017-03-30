30 марта в администрации Всеволожского района состоялось заседание антинаркотической комиссии. Повестка дня включала в себя наиболее острые вопросы, касающиеся контроля оборота наркотических средств. Помимо профильных специалистов районной администрации, на встрече присутствовали представители УМВД Всеволожского района, а также ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер».

Открыл заседание заместитель главы администрации по безопасности Валерий Половинкин. Он рассказал о плановых мероприятиях и акциях, проведенных администрацией Всеволожского района в минувшем году. Суть работы – профилактика и борьба с наркоманией среди населения, особенно молодежи.

Основной задачей администрации в деле борьбы с наркоманией Валерий Анатольевич видит пропаганду здорового образа жизни, активную работу с молодежью, включающую в себя правильную организацию досуга молодых людей.

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Всеволожскому району Михаил Искендеров привел статистику, свидетельствующую об эффективности проводимых оперативных мероприятий. В пример он привел Мурино, где не так давно сотрудниками УМВД была выявлена квартира, в которой была организована лаборатория по производству психотропных веществ. По результатам оперативных действий были произведены задержания и последующие аресты лиц, причастных к данному преступлению.

Свой доклад о проводимой медицинской работе с людьми, уже ставшими наркозависимыми, представила и Татьяна Бердюкова, заведующая диспансерным отделением амбулаторного приема ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер».

В ходе обсуждения докладов представителями УМВД были высказаны пожелания о более активном взаимодействии с гражданами по предотвращению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Бдительность и неравнодушие, активная гражданская позиция помогут вместе победить это социальное зло.