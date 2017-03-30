В 2016 году здесь организовывали фестивали, выставки, концерты, игровые развлекательные программы, конкурсы и другие мероприятия. Ярким событием стало празднование 80-летия Всеволожского района и 89-летия Ленинградской области.

«Если театр начинается с вешалки, то культурная жизнь Всеволожского района – с нашего КДЦ», – полушутя-полусерьезно говорят сотрудники учреждения. Здесь не только проводят важные мероприятия, но и приглашают с концертами звезд театра, кино и эстрады.

На сцене КДЦ выступали народный артист РФ Василий Герелло, Жан Татлян, Юрий Охочинский, Методие Бужор, Стас Михайлов, Игорь Корнелюк, Михаил Муромов, Татьяна Буланова, ВИА «Песняры» и «Самоцветы», Геннадий Ветров и многие другие. Даже первые лица государства побывали в КДЦ «Южный». Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился здесь с представителями СМИ Ленинградской области.

Кроме многочисленных концертов, здесь проходят пресс-конференции и круглые столы. В КДЦ также оказывают активную помощь в организации семинаров, региональных и районных совещаний, конкурсов.

– Наша работа – сложный творческий процесс, – рассказывает художественный руководитель КДЦ «Южный» Юрий Федулов, без которого сегодня не обходится ни одно важное районное мероприятие. Будь то митинг, районные фестивали или профессиональные праздники.

По словам Федулова, сегодня на базе КДЦ «Южный» работают 18 клубных формирований, два народных коллектива, общая численность участников которых 539 человек. Все коллективы принимают активное участие в районных и областных мероприятиях.

Ирэн ОВСЕПЯН