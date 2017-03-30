В конце прошлой недели в Международном выставочном комплексе «Экспофорум» проходил чемпионат России-2017 по современным танцевальным направлениям. Участники всеволожского танцевального клуба «Галатея» завоевали 30 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей. Победу обеспечила блестящая работа тренера – мастера спорта по художественной гимнастике Надежды Карпуниной.

Соревнования проходили одновременно на четырёх площадках. Всеволожский танцевальный клуб «Галатея» на турнире представляли 23 участника от 5 до 15 лет. Они показали 54 номера. Танцоры из Всеволожска выступали в дисциплине «акробатический танец» (в том числе «акробатический этюд» и «акробатическое шоу»).

Следующие крупные соревнования, в которых примет участие «Галатея», пройдут в апреле – всероссийский турнир для самых маленьких Baby Cup, а в мае – Всемирная танцевальная Олимпиада в Москве. Желаем успеха!

Людмила ОДНОБОКОВА