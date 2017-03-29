В культурной жизни Всеволожска произошло знаменательное событие. 26 марта икона Казанской Божией Матери, которая долгие годы находилась в частной коллекции во Франции, была передана в Храм Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни». Торжественная передача реликвии и ее освящение состоялось после Божественной литургии.

Настоятель храма протоиерей Роман (Гуцу) в присутствии прихожан принял икону из рук главы администрации МО «Город Всеволожск» Сергея Гармаша.

Во Всеволожск икона вернулась после долгого пребывания за границей осенью этого года. Она была передана в администрацию города коллекционером Андреем Сметанкиным вместе с большой коллекцией фотографий.

Судьба реликвии очень интересна. Сначала она принадлежала тверскому губернатору Николаю Сергеевичу Всеволожскому (1772 – 1857). Этой иконой он благословил свою внучку Ольгу Павловну, которая умерла очень рано, прожив всего 18 лет. После Ольги Павловны икона перешла к внуку Всеволода Андреевича Всеволожского, которого тоже звали Всеволодом.

Как эта икона оказалась в мызе Рябово, достоверных сведений нет, но она находилась в семье Всеволожских долгие годы. Лидия Филипповна Всеволожская, жена последнего помещика, Василия Павловича, уезжая за границу, забрала реликвию с собой. После смерти хозяйки в 1932 году семейный фотоархив и икона оказались у секретаря Лидии Филипповны Николая Кураксина, после его смерти перешли к художнице Нине Брук, а та, в свою очередь, завещала все материалы Андрею Сметанкину, потомку русских эмигрантов «первой волны».

Икона Казанской Божией Матери написана темперой в первой трети XIX века в России. Ценным является металлический чеканный оклад с позолотой и вставками (одна бирюза, семь ограненных кристаллов хрусталя). На обратной стороне иконы имеется надпись: «Благословление Николая Сергеевича Всеволожскаго внучки своей Ольги Павловны Д-Жюльвекуръ».