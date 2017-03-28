Как школьник из Агалатово удивил Максима Галкина

11-летний житель Агалатово стал гостем очередного выпуска телепередачи «Лучше всех» на Первом канале. Участники программы – талантливые дети от трех до 12 лет с самыми разными творческими способностями. Имя ученика МОБУ «Агалатовская СОШ», юного виртуозного гитариста Алексея Минина, прогремело на всю страну. Алексей оказался не только талантливым исполнителем, но и проявил уникальные импровизаторские способности: на просьбу ведущего исполнить популярное произведение в необычном амплуа мальчик тут же сыграл «Собачий вальс» и «Ламбаду» в стиле кантри.

Начинающий музыкант превосходно исполнил на гитаре произведения австралийского гитариста-виртуоза Томми Эммануэля. Ведущий передачи Максим Галкин вручил 11-летнему школьнику медаль «Лучше всех». Стоя на большой сцене, Леша улыбался, шутил и вел себя раскованно. В столицу России на передачу талантливый мальчик приехал вместе со своим отцом и дядей. Дмитрий и Геннадий Минины – непрофессиональные музыканты, жизнь мужчин связана с небом, отец Алексея – летчик, а дядя – авиационный инженер. Но, научив ребенка нескольким аккордам игры на гитаре, они заинтересовали его этим инструментом. Дальше Алексей самостоятельно оттачивал мастерство – он настоящий самоучка.

Мы решили узнать у Алексея, как он добился таких результатов и что собирается делать дальше.

– Привет, Леша. Все жители Агалатово знают о твоем успехе на шоу «Лучше всех». Мы гордимся, что именно здесь живет одаренный юный гитарист. Расскажи нам, как давно ты начал увлекаться музыкой?

– Заниматься музыкой я стал пять лет назад, именно тогда начал осваивать гитару. Очень захотелось выучить песню из мультфильма «Бременские музыканты».

– А почему из всех музыкальных инструментов выбрал именно гитару?

– Она меня заинтересовала больше, ведь у меня и папа, и дядя играют на ней.

– Быстро освоил инструмент?

– Очень быстро! Почти за один день. Могу играть как по аккордам, так и по нотам.

– Ты сочиняешь музыку сам?

– Конечно, сочиняю!

– Чья была идея принять участие в телепередаче «Лучше всех»? Как проходили съемки?

– Редакторы Первого канала нашли видео на YouTube, где я исполняю разные произведения. Эти видео снимал мой дядя и выкладывал на свой канал «Геннадий Минин». Сотрудники Первого канала вскоре связались с моим дядей и пригласили меня в Москву. Сначала была репетиция, а потом снимали для самого эфира. Я долго ждал своей очереди – какой-то мальчик очень долго выступал. Было уже 11 вечера, когда, наконец, пришла моя очередь. Волнения не было, настроил себя на позитив. На сцене мы много смеялись, шутили. Правда, мое выступление укоротили для эфира… На самом деле играл я все произведения полностью.

– Ты репетировал слова, которые скажешь на съемках?

– Да, я долго репетировал. Еще нужно было выучить пару новых песен. Но я со всем справился и результатом доволен.

– Леша, поменялось ли отношение одноклассников к тебе?

– Поменялось… (улыбается).

– Появились ли у тебя новые цели, желания?

– Определенно. Хочу продвигаться дальше, появляться на телеэкранах и развиваться в творчестве.

– То есть ты собираешься связать свою жизнь с музыкой?

– Естественно. Теперь я без гитары никуда.

Елена КАРАЕВА

Фото Геннадия МИНИНА



