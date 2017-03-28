Всеволожский народный драматический театр отметил свой 43-й день рождения премьерой, причем весьма неожиданной. 26 марта на сцене Всеволожского центра культуры и досуга играли Достоевского. В репертуаре театра за четыре с лишним десятка лет не было ни одного спектакля по произведениям этого русского классика, сложного для прочтения и еще более сложного для актерского воплощения. Тем более что для постановки режиссер Ирина Троицкая выбрала не пьесы писателя, а драматические произведения, причем сразу три: романы «Игрок» и «Идиот» и повесть «Дядюшкин сон».

В постановке «Иллюзия любви» занята почти вся труппа театра – 24 самодеятельных актера, среди которых и настоящие мастера, любимцы городской публики, и те, кто в театр пришел совсем недавно, поддавшись необъяснимому влечению к лицедейству. Все эти мужчины и женщины, для которых театр – не просто досуг или бегство от повседневности, а настоящая страсть, – играли не своих современников, а персонажей века минувшего, людей из совсем другой эпохи, пытаясь проникнуть в их внутренний мир, объяснить поступки, порой весьма неприглядные с точки зрения человеческой морали.

Все части постановки объединены единой темой – это любовь и деньги. В мире, где правит «золотой телец», высшее из чувств приобретает какой-то извращенно-уродливый характер. Любовь либо делает одного человека рабом другого, либо становится лживой маской, прикрытием меркантильных интересов.

Ирина Троицкая, взяв за основу три прозаических произведения Ф.М. Достоевского, намеренно сместила акценты, ушла от магистральной линии сюжетов, по крайней мере в «Игроке» и «Идиоте». Любовные коллизии, которые разыгрываются перед глазами зрителей, у самого автора, Федора Михайловича, являются второстепенными, а здесь, на сцене, неожиданно приобретают особое, очень глубокое значение, расширяя смысловое пространство повествования.

Спектакль идет непривычно долго для нашего театра, поскольку речевая стихия произведений Достоевского не предполагает лаконизма, однако это не кажется утомительным благодаря прекрасной игре актеров, которые делают своих героев яркими и запоминающимися.

Блеска постановке придают великолепные наряды в стиле эпохи. Для этого спектакля на средства Татьяны Павловой были сшиты четырнадцать новых костюмов.

В спектакле много интересных режиссерских находок и неожиданных сценических решений, которые сразу же оценили постоянные зрители, наградившие любимых актеров и режиссера бурными аплодисментами.

Как любая премьера, новая постановка требует шлифовки, притирки актеров друг к другу, отработки на зрителях – это нормальный процесс, без которого не может быть устойчивого успеха. Но и первый блин комом не был – спектакль произвел сильное впечатление.

Катерина КАБАНОВА

Фото Антона ЛЯПИНА