Уникальную возможность постичь азы гончарного мастерства получили воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Здесь открылась ремесленная мастерская, где учащихся будут обучать новой профессии «Изготовитель художественных изделий из керамики». Мастерская оснащена современным оборудованием, а условия труда позволяют безопасно организовать весь производственный процесс – от лепки до росписи.

В церемонии открытия приняли участие руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко, начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленобласти Елена Гридасова, управляющая по внешним и корпоративным связям ЗАО «Филип Моррис Ижора» Марина Камаева, менеджер проектов Благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Яна Зубко и другие почетные гости.

Ирина Дрозденко представила педагога по керамике, художника Гульчехру Батуралиеву. Именно она будет обучать ребят с ограниченными возможностями изготовлению художественных изделий из керамики.

Присутствующий на мероприятии художник Борис Ошкуков отметил, что «поражен условиями обучения и организации труда ребят в новой мастерской».

– Говорят, что воспитанники Мультицентра и живут, и учатся здесь, – отметил художник. – Это хороший метод интеграции. Думаю, что благодаря Гульчехре Батуралиевой воспитанникам учебного заведения удастся приобщиться к искусству. Это нелегкий труд, и надо иметь бескрайнюю доброту и терпение, чтобы обучать ребят навыкам гончарного мастерства.

После торжественных речей всех участников пригласили принять участие в росписи тарелок.

– Это такое хорошее погружение в детство, от которого становится тепло на душе, – делилась впечатлениями Ирина Дрозденко. – Радуешься, когда сосредоточенно пытаешься что-то сделать, заглядываешь, как справляются с работой твои соседи, а потом видишь, что и у тебя что-то получается. Это удовольствие, которого мы лишены в нашей обычной жизни, когда не созидаем. Было бы прекрасно найти хотя бы полчаса-час в день, и сделать что-то своими руками. Поверьте, это окрыляет, лечит душу и дает незаменимую энергию.

Кстати, лавка изделий воспитанников Мультицентра открылась и в здании администрации Ленобласти под брендом «Отличные товары». В планах – открытие торговых точек «Отличные товары» в крупной сети гипермаркетов и салонах сотовой связи.

Ирэн ОВСЕПЯН

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