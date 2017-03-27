11-летний житель Агалатово стал гостем очередного выпуска телепередачи «Лучше всех» на Первом канале. Участники программы – талантливые дети от трех до 12 лет с самыми разными творческими способностями. Имя ученика МОБУ «Агалатовская СОШ», юного виртуозного гитариста Алексея Минина, прогремело на всю страну. Алексей оказался не только
Гончарная мастерская открылась во всеволожском Мультицентре
Уникальную возможность постичь азы гончарного мастерства получили воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Здесь открылась ремесленная мастерская, где учащихся будут обучать новой профессии «Изготовитель художественных изделий из керамики». Мастерская оснащена современным оборудованием, а условия труда позволяют безопасно организовать весь производственный процесс – от лепки до росписи.
В церемонии открытия приняли участие руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко, начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленобласти Елена Гридасова, управляющая по внешним и корпоративным связям ЗАО «Филип Моррис Ижора» Марина Камаева, менеджер проектов Благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Яна Зубко и другие почетные гости.
Ирина Дрозденко представила педагога по керамике, художника Гульчехру Батуралиеву. Именно она будет обучать ребят с ограниченными возможностями изготовлению художественных изделий из керамики.
Присутствующий на мероприятии художник Борис Ошкуков отметил, что «поражен условиями обучения и организации труда ребят в новой мастерской».
– Говорят, что воспитанники Мультицентра и живут, и учатся здесь, – отметил художник. – Это хороший метод интеграции. Думаю, что благодаря Гульчехре Батуралиевой воспитанникам учебного заведения удастся приобщиться к искусству. Это нелегкий труд, и надо иметь бескрайнюю доброту и терпение, чтобы обучать ребят навыкам гончарного мастерства.
После торжественных речей всех участников пригласили принять участие в росписи тарелок.
– Это такое хорошее погружение в детство, от которого становится тепло на душе, – делилась впечатлениями Ирина Дрозденко. – Радуешься, когда сосредоточенно пытаешься что-то сделать, заглядываешь, как справляются с работой твои соседи, а потом видишь, что и у тебя что-то получается. Это удовольствие, которого мы лишены в нашей обычной жизни, когда не созидаем. Было бы прекрасно найти хотя бы полчаса-час в день, и сделать что-то своими руками. Поверьте, это окрыляет, лечит душу и дает незаменимую энергию.
Кстати, лавка изделий воспитанников Мультицентра открылась и в здании администрации Ленобласти под брендом «Отличные товары». В планах – открытие торговых точек «Отличные товары» в крупной сети гипермаркетов и салонах сотовой связи.
Ирэн ОВСЕПЯН
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