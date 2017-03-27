Печально известные своими глубокими ямами Первомайский проспект и Лиственная улица, проходящие через микрорайон Бернгардовка в сторону Всеволожского проспекта, могут уже в этом году быть включены в состав территории МО «Город Всеволожск». Это позволит местным властям привести дорогу в нормативное состояние. Об этом на встрече с журналистами в пресс-клубе газеты «Всеволожские вести» рассказал глава администрации МО «Город Всеволожск» Сергей Гармаш.

«Ситуация следующая: большая часть этой дороги проходит по землям лесного фонда, кроме того, там есть собственник, точнее, долгосрочный арендатор, – пояснил Сергей Гармаш. – Юридически это очень сложный вопрос, мы не имеем права вкладывать средства городского бюджета в федеральные земли. Но совершенно понятно, что привести в надлежащий вид эту как бы бесхозную, но важную для жителей города дорогу необходимо. При этом по данному вопросу мнения кардинально расходятся. Многие граждане, особенно жители самой Первомайской улицы и близлежащих домов, категорически против существования этой дороги. Эту позицию они выразили и на прошедших недавно публичных слушаниях, представили множество подписей. Однако большинство жителей высказались всё же за то, чтобы эта дорога существовала. И по результатам публичных слушаний мы, со своей стороны, вынесли положительное решение по этому вопросу – за включение данной дороги в состав территории МО «Город Всеволожск», что позволит её ремонтировать и содержать за счёт местного бюджета. Я надеюсь, что к осени правительством Ленобласти будут утверждены предложенные изменения в Генеральный план, и мы сможем вкладываться в ремонт. Однако уже сегодня ведутся переговоры с арендатором этих земель. Мы хотим договориться, чтобы эту дорогу можно было использовать по нормативам. По нормативам она сейчас является лесной дорогой. То есть не может иметь асфальтового покрытия, а может быть только грунтовой. Поэтому, если мы заключим договор сейчас, нам нужно будет снять остатки асфальта и сделать её хотя бы в накате, а также постоянно поддерживать в надлежащем виде».

Сергей Гармаш добавил, что протокол прошедших публичных слушаний по внесению изменений в генплан уже подписан, его должен утвердить комитет архитектуры и градостроительства области и издать распоряжение губернатора.