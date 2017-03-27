Во Всеволожском районе может быть проложена новая дорога, которая соединит микрорайон Южный города Всеволожска и поселок Янино. Ее планируется построить с привлечением средств инвесторов, поэтому проезд по дороге будет платным. Об этом на встрече с журналистами в пресс-клубе газеты «Всеволожские вести» сообщил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

«Для строительства новой дороги из Южного в сторону Янино есть потенциальный инвестор, – рассказал Андрей Низовский. – Также мы готовим обращение в адрес заместителя председателя правительства области Михаила Москвина. Комитет по строительству должен быть заинтересован в таком проекте – это платная дорога, которую будет строить инвестор за свои средства. Первый принципиальный вопрос – сколько будет стоить проезд для жителей города. Второй вопрос, экономический, – как заинтересовать инвестора и каким образом возможно финансово поддержать реализацию проекта, поскольку без поддержки правительства области такой проект реализовать невозможно. Повторюсь, район и город в этом заинтересованы».

Андрей Низовский также ответил на вопросы журналистов о перспективах решения проблемы заторов на пересечении Дороги жизни и Колтушского шоссе. «Ситуация осложняется тем, что Дорога жизни является федеральным историческим памятником. Это накладывает серьезные ограничения на ее модернизацию. Решение – строительство дублирующих шоссе. Такие проекты существуют, и мы постоянно напоминаем в правительстве о необходимости скорейшей их реализации. Понимая при этом, что это очень дорого и долго», – пояснил Андрей Низовский.