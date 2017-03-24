Уважаемые читатели газеты «Всеволожские вести»!

В результате форс-мажорных обстоятельств, а именно пожара 23 марта 2017 года на трансформаторной подстанции, расположенной на территории завода «Армалит», работоспособность ООО «Типографского комплекса «Девиз», в котором печатается газета «Всеволожские вести», была нарушена. В связи с этим выпуск очередного номера газеты «Всеволожские вести» от 24 марта 2017 года был отложен.

В настоящее время последствия пожара не ликвидированы полностью. Часть типографского оборудования подключена по временной схеме. Полное восстановление надлежащей работы оборудования по плану будет произведено в срок до 27 марта 2017 года, сообщает ООО «Типографский комплекс «Девиз». После этого отпечатанный тираж газеты «Всеволожские вести» будет доставлен подписчикам и в точки распространения.

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