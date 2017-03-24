24 марта в администрации Всеволожского района прошло расширенное совещание, посвященное борьбе с несанкционированными свалками и охране водных объектов.

Всеволожский район как наиболее близкий к мегаполису, равно как Выборгский и Ломоносовский районы, должен стать площадкой, где будет реализован целый комплекс мер, призванных провести «генеральную уборку» на территории, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Открывая совещание, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский отметил, что именно сейчас, когда под лучами весеннего солнца сошел последний снег, особенно заметны все проблемные места, результаты деятельности тех, кто захламляет район, а также недоработки структур, призванных бороться за экологию.

В откровенной и не всегда лицеприятной дискуссии, помимо главы районной администрации, приняли участие исполняющий обязанности природоохранного прокурора Ленинградской межрайоной природоохранной прокуратуры, старший советник юстиции Сергей Петриченко, председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Михаил Козьминых, а также представители Россельхознадзора, военной прокуратуры и лесничества.

Выступления представителей различных ведомств объединял тезис о необходимости совместной скоординированной работы, создании межведомственной комиссии, способной оперативно реагировать на возникающие ситуации. Особое внимание все без исключения уделили важности работы, которую специалисты земельного надзора должны вести на уровне городских и сельских поселений. Как положительный пример была отмечена работа земельного надзора в Заневском городском поселении. Заслушав доклад специалиста из Заневки, было решено использовать положительный опыт поселения и в ближайшее время разработать подробную инструкцию для инспекторов земельного надзора других поселений, которая позволит им проходить путь межведомственного взаимодействия в кратчайшие сроки.

В своем выступлении Михаил Козьминых рассказал о законодательной инициативе, которая в ближайшее время наделит администрации городских и сельских поселений большими полномочиями по контролю экологической ситуации на своей территории и рычагами воздействия на собственников и арендаторов земельных участков, нарушающих экологическое законодательство.