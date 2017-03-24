В результате форс-мажорных обстоятельств, а именно пожара 23 марта 2017 года на трансформаторной подстанции, расположенной на территории завода «Армалит», работоспособность ООО «Типографского комплекса «Девиз», в котором печатается газета «Всеволожские вести», была нарушена. В связи с этим выпуск очередного номера газеты «Всеволожские вести» от 24 марта
Всеволожскому хоровому коллективу «Радоница» присвоено звание «Народный»
Нынешний год стал знаковым для хора «Радоница». Коллектив получил высокое звание «Народный». Сегодня хор приобрел известность не только в родном Всеволожском районе, но и далеко за его пределами. Все это благодаря трудолюбию коллектива.
– Первые занятия проходили в Православном центре на общественных началах, – рассказывает руководитель хора Елена Чернова. – Тогда в хоре пели всего семь человек. После стали репетировать в конференц-зале Института физиологии им. И.П. Павлова в поселке Колтуши. Время шло, коллектив развивался и разрастался. Спустя пять лет после основания нас взял под крыло КДЦ «Южный».
Репертуар коллектива носит патриотический характер, также присутствуют и лирические композиции. Кстати, Елена Ивановна вела коллектив на общественных началах до 2013 года, и только через пять лет своего творческого пути уже известный коллектив получил поддержку.
В 2012 году коллектив участвовал в VII Международном фестивале народной хоровой музыки «Музыкальная весна» в Санкт-Петербурге, в этом же году хор стал дипломантом XXII областного фестиваля, посвященного 1150-летию государственности России «Старая Ладога». В 2013 году хористки стали лауреатами I степени на открытом фестивале «Осенняя гармония» и лауреатами I степени на Международном конкурсе-фестивале «Преображение».
Сегодня хор продолжает развиваться, активно выступая на всех площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
– Для нашего коллектива эти годы были плодотворными, творчески насыщенными, яркими, мы работали слаженно. Наши пожилые хористы нашли свое место в обществе и гордятся своими достижениями, – говорит Елена Чернова.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА