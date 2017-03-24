Нынешний год стал знаковым для хора «Радоница». Коллектив получил высокое звание «Народный». Сегодня хор приобрел известность не только в родном Всеволожском районе, но и далеко за его пределами. Все это благодаря трудолюбию коллектива.

– Первые занятия проходили в Православном центре на общественных началах, – рассказывает руководитель хора Елена Чернова. – Тогда в хоре пели всего семь человек. После стали репетировать в конференц-зале Института физиологии им. И.П. Павлова в поселке Колтуши. Время шло, коллектив развивался и разрастался. Спустя пять лет после основания нас взял под крыло КДЦ «Южный».

Репертуар коллектива носит патриотический характер, также присутствуют и лирические композиции. Кстати, Елена Ивановна вела коллектив на общественных началах до 2013 года, и только через пять лет своего творческого пути уже известный коллектив получил поддержку.

В 2012 году коллектив участвовал в VII Международном фестивале народной хоровой музыки «Музыкальная весна» в Санкт-Петербурге, в этом же году хор стал дипломантом XXII областного фестиваля, посвященного 1150-летию государственности России «Старая Ладога». В 2013 году хористки стали лауреатами I степени на открытом фестивале «Осенняя гармония» и лауреатами I степени на Международном конкурсе-фестивале «Преображение».

Сегодня хор продолжает развиваться, активно выступая на всех площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

– Для нашего коллектива эти годы были плодотворными, творчески насыщенными, яркими, мы работали слаженно. Наши пожилые хористы нашли свое место в обществе и гордятся своими достижениями, – говорит Елена Чернова.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА