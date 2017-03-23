Районное руководство отчиталось

Сегодня, 23 марта, состоялся ежегодный районный расширенный Административный совет. В КДЦ «Южный» г. Всеволожска собрались депутаты районного совета, областные парламентарии, руководители администраций городских и сельских поселений, почетные жители Всеволожского района и представители общественности. В работе Административного совета также принял участие председатель комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти Алексей Слепухин.

Открыла заседание глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук, которая доложила, что в этот же день, в соответствии с установленным порядком, до Административного совета она отчиталась о работе в 2016 году перед районным депутатским корпусом. Ее работа на посту председателя районного совета депутатов признана удовлетворительной. Депутаты также заслушали доклад главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрея Низовского об итогах социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» за 2016 год и приняли его к сведению.

Далее Ольга Владимировна предоставила слово Андрею Александровичу, доклад которого был обстоятельным и конкретным. Кроме того, участникам совета представили фильм о Всеволожском районе, его достижениях и успехах. Выступивший в конце заседания Алексей Слепухин отметил, что Всеволожский район демонстрирует высокую эффективность во всех сферах жизни и у него большие перспективы. Подробный отчет будет опубликован в следующем номере газеты «Всеволожские вести».

Фото Антона ЛЯПИНА