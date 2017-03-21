100 лет назад отрекся от престола последний российский император. В Выборге, в Ленинградском областном государственном архиве находится интересный документ, которому 15 марта исполнилось ровно сто лет. Примечательно, что написан он на трех языках: финском, шведском и русском. Это – манифест об отречении Николая II от престола.

Северная губерния с крымской судьбой

Российская империя была страной уникальной. Некоторые ее части пользовались столь широкой автономией, что были почти самостоятельными государствами. Так, Великое княжество Финляндское имело свою валюту – финляндскую марку, собственную полицию и парламент. Некоторое время княжество располагало даже собственной национальной армией. И календарь там использовался другой – не юлианский, а григорианский. Потому-то и манифест об отречении царя, предназначенный для распространения в Финляндии, был написан на трех языках. С русским и финским всё понятно. А вот почему – на шведском? Шведов в Финляндии хоть и было всего несколько процентов, но влияние их, как прежних хозяев Финляндии, было (и есть) достаточно велико. К слову, национальный герой Финляндии, бывший генерал русской службы маршал Маннергейм по национальности был шведом. Кстати, учрежденная Александром I cтолица княжества Гельсингфорс (Хельсинки) была по преимуществу шведоязычной.

В состав Великого княжества Финляндского входила тогда и часть нынешней Ленинградской области – Выборгская губерния, присоединенная к нему в 1811 году. Когда впоследствии империя стала разваливаться на куски, Выборг и окрестности «отвалились» вместе с теперь уже полностью независимой Финляндией. Получилось так, как спустя 36 лет будет с российским Крымом. Как и советские руководители, «подарившие» Крымский полуостров УССР в 1954-м, царское правительство не предполагало, что Финляндия может «уплыть». А ведь когда-то, еще в средние века, за эти земли со шведскими королями боролся Господин Великий Новгород. В начале XVII века, в Смутное время Карельский перешеек был полностью оккупирован шведами. Окончательно отвоевал Выборг только Петр Великий – в 1710 году. Его дочь, императрица Елизавета Петровна присоединила к России западную часть будущей Выборгской губернии. Спустя сто лет, когда Российская империя, победившая в очередной войне со Швецией, получила Финляндию целиком, Выборгская (тогда – Финляндская) губерния была присоединена к Великому княжеству Финляндскому – такой подарок сделал русский царь своим новым подданным. Но грянул 1917 год, и вскоре бывшая российская губерния стала частью независимой Финляндии. Кстати, новообразованное государство тут же начало проводить агрессивную политику в отношении советской России – попыталось силой захватить Восточную Карелию. Это ей не удалось, зато на Карельском перешейке граница между Россией и Финляндией прошла всего в 30 километрах от Петрограда. При желании бывшую столицу империи можно было «накрыть» дальнобойной артиллерией. Ошибки полуторавековой давности стали причиной советско-финской войны 1939–1940 гг. Только ценой большой крови советскому руководству удалось вернуть Выборг и остальную часть Карельского перешейка назад. В состав Ленинградской области Выборг вошел уже во время Великой Отечественной – в 1944 году.

Приключения царского поезда

Но вернемся к документу, хранящемуся в старинном здании выборгского архива. «Шапка» у него – такая же, как и у других, изданных прежде, царских манифестов: «Мы, Николай Вторый, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая». Таким образом, для жителей Выборга и окрестностей Николай II был прежде всего финляндским великим князем. Отсюда – необходимость в отдельном издании манифеста не только на русском, но также шведском и финском языках.

Появление манифеста об отречении царя стало одним из главных итогов Февральской революции. Накануне роковых событий, 22 февраля, Николай II отбывает из Царского Села в Могилев, где в то время располагалась Ставка Верховного Главнокомандующего. На следующий день в Петрограде начинаются забастовки из-за перебоев с поставками продовольствия. С каждым днем ситуация накалялась, прозвучали первые выстрелы, появились первые жертвы. Переломный момент наступил ранним утром 27 февраля – началось вооружённое восстание частей Петроградского гарнизона. Теперь лавину революционных событий было уже не остановить. Начались убийства полицейских, грабежи и мародёрства. Вооруженные студенты, солдаты, рабочие арестовывают царских министров, захватывают государственные учреждения, открывают ворота тюрем, откуда вместе с политическими выходят уголовники. У императорской фамилии оставалась последняя надежда – на действующую армию. Началась подготовка к походу на Петроград. С 28 февраля Николай II пытается проехать из Ставки в Царское Село. Но эта задача оказалась невыполнимой. 1 марта император сделал в своем дневнике такую запись: «Ночью повернули со станции Малая Вишера назад, так как Любань и Тосно оказались занятыми. Поехали на Валдай, Дно и Псков, где остановились на ночь. Видел генерала Рузского. Гатчина и Луга тоже оказались занятыми. Стыд и позор! Доехать до Царского Села не удалось. А мысли и чувства все время там. Как бедной Аликс должно быть тягостно одной переживать все эти события! Помоги нам Господь!» Во Пскове, где располагался штаб Северного фронта, литерный поезд остановился. За те сорок часов, которые царь провел в вагоне, будучи отрезанным от источников информации, основные революционные события в Петрограде уже завершились. Депутаты Государственной Думы сформировали Временный комитет, передавший бразды правления страной Временному правительству. Примечательно, что практически весь первый состав новоявленного правительства состоял из членов масонских и околомасонских организаций. Масоном был и Александр Керенский, который вошел во Временное правительство как министр юстиции.

Одним из первых распоряжений новой власти, переданных по телеграфу, было не выпускать воинские поезда со станций без соответствующего разрешения. Запрещалось движение воинских поездов на 250 вёрст вокруг Петрограда. Именно это помешало царскому поезду и верным императору войскам продвинуться к столице.

«Кругом измена, и трусость, и обман!»

Теоретически государя могла бы спасти армия. Но большинство генералов отказываются поддержать своего императора, лишь некоторые из высших военных чинов сохраняют ему верность. Так, генерал Николай Иванов предпринял попытку доехать со своим немногочисленным отрядом в Царское Село, но дальше Вырицы не продвинулся. Попытка стянуть туда верные части успехом не увенчалась. Бородинский пехотный полк, отправленный с Северного фронта, был разоружён в Луге местным революционным комитетом и отправлен обратно во Псков. 2 марта генерал Иванов со своим эшелоном направился на станцию Александровскую, чтобы усилить свой отряд Тарутинским полком, но доехал только до станции Сусанино. Там его эшелон загнали в тупик.

Тем временем во Пскове императора пытаются убедить отречься от престола в пользу наследника, цесаревича Алексея. Большую роль в переговорах сыграли председатель Государственной Думы Михаил Родзянко и командующий Северным фронтом генерал Николай Рузский, который имел антимонархические убеждения и питал личную неприязнь к Николаю II. Так, на псковском вокзале генерал демонстративно отказался организовывать положенную церемонию встречи и сам прибыл туда с опозданием. Большинство командующих фронтами, в том числе великий князь Николай Николаевич, прислали во Псков телеграммы, в которых высказались в пользу отречения.

Вечером 2 марта (15 марта по новому стилю) 1917 года во Псков приехали представители Государственной думы Александр Гучков и Василий Шульгин. В вагоне царского поезда они приняли из рук императора текст отречения. Николай отрекался и за себя, и за своего сына, здоровье которого не оставляло надежд на возможность передачи ему власти.

На вопрос депутатов, что он намерен делать дальше, отрекшийся император ответил, что собирается уехать за границу и там жить до окончания военных действий, а затем вернуться в Россию, поселится в Крыму и полностью посвятить себя воспитанию сына. Как известно, судьба распорядилась иначе…

Подписанный царем документ еще не знаменовал собой конец династии Романовых и упразднение монархии в России. В своем последнем манифесте царь призывает народ сплотиться в борьбе против внешнего врага и сообщает о своем решении передать власть своему брату: «Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России».

После передачи манифеста депутатам, Николай записал в своем дневнике: «Кругом измена, и трусость, и обман!»

А в фондах Ленинградского областного архива хранится еще ряд документов, составленных на русском, финском и шведском языках. Среди них – датированный 3 марта 1917 года Манифест Михаила Александровича, в котором брат Николая отказывается от престола вплоть до созыва Учредительного собрания. Именно оно, как предполагалось, должно было окончательно решить вопрос верховной власти в России. Как известно, Учредительное собрание было созвано в январе 1918 года, но вскоре разогнано большевиками. Начиналась Гражданская война, в огне которой погибнут и царская семья, и многие из тех политиков и военных, которые сыграли роковую роль в истории русской монархии.