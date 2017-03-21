Районное руководство отчитается

23 марта в 15.00 в КДЦ «Южный» г. Всеволожска состоится расширенный Административный совет. На нем глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук и глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области А.А. Низовский представят вниманию общественности отчеты об итогах социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» за 2016 год и расскажут о планах и задачах на 2017 год. Приглашаются все желающие!