Мусорная проблема – одна из самых острых, а мусорные полигоны стали территориями, вокруг которых кипят нешуточные страсти. Об этом говорили участники совещания «Переработка отходов и проблемы экологии Ленинградской области и Санкт-Петербурга: текущее состояние и взгляд в будущее». Организатором мероприятия выступил дискуссионный клуб «Родина на Неве».

– Проблема мусорных полигонов не новая, и зловонный запах от нее разнесся по всей Ленинградской области, – отметил, открывая мероприятие, председатель экологического совета при губернаторе Ленинградской области Юрий Шевчук. – На сегодняшний день сложилась непростая ситуация, когда жители города и области выступают против свалок. Надо искать общие подходы, чтобы выйти из тупика. Так жестоко эксплуатировать природу – нельзя.

– В Ленинградской области и Санкт-Петербурге проблемы переработки отходов, создания и эксплуатации мусорных полигонов, наличия огромного количества незаконных свалок стоят, как нигде, остро. В целом по стране 45% населения считают отходы основной угрозой окружающей среде, а у жителей Северо-Запада Российской Федерации проблемы экологической безопасности регулярно присутствуют в топах волнующих их проблем, – подчеркнули участники дискуссии.

По итогам заседания участники собрания составили обращение к губернаторам Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Было решено разработать совместную политику двух субъектов Федерации в сфере управления отходами.

Ирэн ОВСЕПЯН