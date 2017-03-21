В зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Ленинградской области приняли участие более 1 400 школьников, лучшие 125 боролись за победу на втором этапе в Киришах.

В областном зимнем фестивале ГТО, посвященном 90-й годовщине образования Ленинградской области и прошедшем под девизом «Подтянись к движению», приняли участие школьники в возрасте от 11 до 15 лет (III и IV возрастные ступени комплекса) из всех районов 47-го региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Соревнования проходили по 5 дисциплинам: подтягивание из виса на высокой перекладине / сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, плавание 50 м, стрельба из пневматической винтовки.

По итогам соревнований в командном первенстве первое место заняла команда Тосненского района, второе – команда Выборгского района, третье – Бокситогорского района.

В личном первенстве в III ступени (возрастная группа от 11 до 12 лет) среди девочек лучшей стала Александра Благодарова из Всеволожского района, среди мальчиков – Григорий Зимовец из Тосненского района. В личном первенстве в IV ступени (возрастная группа от 13 до 15 лет) среди девочек первое место заслуженно досталось Карине Васильевой (Кировский район), а среди мальчиков Ивану Винникову (Гатчинский район).