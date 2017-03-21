Накануне Всемирного дня поэзии, который ежегодно празднуется 21 марта, в святом для литераторов месте – Музее-усадьбе «Приютино» во Всеволожске состоялось торжественное награждение победителей международного поэтического конкурса «На волнах вдохновения – 2017».

Отметим, что это уже третий по счёту конкурс и интерес к нему растёт с каждым годом, привлекая всё больше и больше авторов, расширяется также и его «география». Если в первом конкурсе участвовало всего лишь около 50 человек, которые прислали всего-навсего 134 стихотворения, то во втором конкурсе участвовали уже 120 поэтов, приславшие 329 стихотворений.

Профессиональное жюри, состоящее из членов Союза писателей России, рассмотрело более 1 500 произведений конкурсантов не только из нашей страны, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Отрадно, что в числе награждённых было много поэтов из Всеволожского района. Но самое главное, что в зале было много молодых литераторов; они с удовольствием читали свои стихи, за что и были награждены аплодисментами.

По итогам конкурса будет издан коллективный сборник, куда войдут лучшие произведения участников.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА