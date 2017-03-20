17 марта во Дворце творчества Всеволожского района состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Ребята из разных школ района выступали с отрывками из литературных произведений. Все участники достойно показали себя, но победителями стали лишь трое. Они и отправятся на региональный этап, который состоится 5 апреля в центре «Интеллект».

Победители регионального этапа примут участие в следующем, всероссийском этапе. Конкурс проходит уже в шестой раз. Его организатором является фонд «Живая классика», который пропагандирует чтение всегда и везде. Именно поэтому он проводит Всероссийский конкурса юных чтецов, а с 2013 года ещё и международный конкурс, в котором принимают участие дети из 85 стран.

Организацию муниципального этапа взял на себя районный Дворец творчества. Открыла мероприятие театр-студия «Кислород» с пластической композицией «Теневой театр», которая была посвящена теме чтения. В этом году детей, желающих принять участие в конкурсе, стало намного больше. 52 человека из 24 школ собрались для того, чтобы показать свои таланты – это в три раза больше, чем в позапрошлом году. Время выступления ограничили, оно не должно было превышать пяти минут. Участие в «Живой классике» принимали школьники с 6 по 11 класс.

В жюри вошли Людмила Котина, главный режиссер ДДЮТ, Ирина Бахвалова, заведующая отделом ДДЮТ, Сергей Петухов, кандидат филологических наук, доцент, старший преподаватель кафедры филологического образования Ленинградского института развития образования, Александр Черкашин, актёр и режиссёр Молодёжного театра на Фонтанке, лауреат премии «Золотой софит».

Особо отличившиеся участники были награждены дипломами комитета по образованию Всеволожского района и призами в разных номинациях. А победителями стали Владимир Потапов, Екатерина Семенова и Анастасия Красильникова. Именно они и будут представлять наш район на региональном этапе. Пожелаем ребятам удачи и будем надеяться, что они пройдут и на всероссийский этап конкурса.

Екатерина КОРОЛЕВА