Всеволожцы отметили с губернатором День воссоединения Крыма с Россией

18 марта в КДЦ «Южный» во Всеволожске на праздник, посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, собрались жители города, ветераны Великой Отечественной войны, представители муниципальных образований Всеволожского района. В мероприятии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Дорогие всеволожцы, мне посчастливилось присутствовать при подписании Президентом РФ Владимиром Путиным Указа о вхождении Республики Крым и города федерального значения Севастополя в состав Российской Федерации. И в настоящее время делегация Ленинградской области находится в Республике Крым. Мы одни из первых подписали соглашение с Симферопольским районом и уже три года помогаем нормально развиваться этой территории. В прошлом году мы отремонтировали более десяти детских садов, в позапрошлом году мы выделяли средства на восстановление водоснабжения Симферопольского района. В этом году мы выделяем средства на реновацию учебных учреждений, будем приобретать для них оборудование и учебные пособия. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с этим районом».

Перед собравшимися также выступили ветеран Великой Отечественной войны Геральд Баско, почетный гражданин и председатель общественного совета Старого Крыма Михаил Федосеев, президент Татарского национального общества «Дуслык» во Всеволожском районе, член Совета Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Харрас Мулеев и другие.

А ещё было много стихов, песен и зажигательных танцев. Это был праздник единения всего нашего многонационального народа. И он состоялся!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти