Андрей Низовский и Сергей Гармаш встретились в пресс-клубе «Всеволожских вестей»

Сегодня, 17 марта, в редакции газеты «Всеволожские вести» состоялась очередная встреча с руководителями районной и местной власти в рамках традиционного заседания пресс-клуба. На этот раз гостями редакции стали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава администрации Всеволожска Сергей Гармаш. В непростое для нашего райцентра время руководители района и города показали, что они одинаково заинтересованы в том, чтобы Всеволожск развивался динамично, рационально, с учетом интересов населения.

Несмотря на сложную политическую ситуацию, Андрей Низовский и Сергей Гармаш в конструктивном режиме совместно ответили на многие вопросы, касающиеся сегодняшних злободневных проблем и перспективного развития города. Речь шла об инфраструктуре, перспективной застройке, дорогах, об участии крупного бизнеса в осуществлении серьезных социальных проектов, в том числе строительстве школ, детских садов, создании рекреационных зон в городе.

Не обошлось и без конкретных вопросов о наболевшем. Чиновников спрашивали, как будет решаться проблема выезда из микрорайона Южный, как планируется увеличивать пропускную способность Дороги жизни, какие существуют перспективы обустройства микрорайона на Румболовской горе, когда начнется строительство виадука на Колтушском шоссе. Вопросы задавали не только журналисты «Всеволожских вестей», но и наши коллеги из газеты «Всеволожск Городская жизнь», а также представители пресс-служб обеих администраций. Подробный отчет о встрече будет опубликован в номере «Всеволожских вестей» от 24 марта.

Фото Антона ЛЯПИНА