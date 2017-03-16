В связи с началом активного таяния льда на водоемах в весенний период с 17 марта выход граждан и выезд транспорта на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории Всеволожского района, запрещен.
Во Всеволожске Ford начал печатать на 3D принтере детали конвейера для заводов
Компания Ford Sollers начала печатать детали на 3D принтере для производственного оборудования конвейера. Технология уже запущена во Всеволожске и Набережных Челнах и позволяет печатать около 30 разных наименований деталей.
«Технология распечатки деталей оборудования на 3D принтере позволяет не только значительно увеличить эффективность расхода запчастей и оперативно управлять складскими запасами, но также обеспечивать высокий уровень безопасности операторов производственных линий», – сообщают в компании.
Ford Sollers планирует расширять номенклатуру деталей, которые печатаются на собственном 3D принтере.
Фото пресс-службы Ford Sollers