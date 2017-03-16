Компания Ford Sollers начала печатать детали на 3D принтере для производственного оборудования конвейера. Технология уже запущена во Всеволожске и Набережных Челнах и позволяет печатать около 30 разных наименований деталей.

«Технология распечатки деталей оборудования на 3D принтере позволяет не только значительно увеличить эффективность расхода запчастей и оперативно управлять складскими запасами, но также обеспечивать высокий уровень безопасности операторов производственных линий», – сообщают в компании.

Ford Sollers планирует расширять номенклатуру деталей, которые печатаются на собственном 3D принтере.

Фото пресс-службы Ford Sollers