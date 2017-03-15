Чтобы с малых лет воспитать у детей культуру безопасного поведения с огнём, в 96-й пожарно-спасательной части ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» регулярно проходят экскурсии для жителей микрорайона Южный, детей дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ города Всеволожска.

Главной задачей при проведении экскурсий является углубление и расширение знаний детей о причинах возникновения пожаров, о работе пожарных, о технике, помогающей тушить пожары, а также обучение детей тому, как правильно вести себя во время пожара, вовремя распознать опасность и принять меры предосторожности.

Сегодня, 15 марта, пожарно-спасательную часть посетила небольшая группа жителей микрорайона Южный города Всеволожска. Ребят и взрослых ознакомили с работой диспетчерской службы, напомнили телефоны экстренного вызова.

В учебном классе, где все пожарные проводят большую часть времени, свободного от выездов, огнеборцы показали снаряжение и боевую одежду пожарных и дали возможность её примерить. В гараже посетителям показали пожарную и специальную технику, состоящую на вооружении части, рассказали о её предназначении и укомплектовании.