10 марта в Тосненском районном культурно-спортивном центре состоялся первый (межрайонный) этап IX Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области, который ежегодно проводится Ленинградским избиркомом в рамках общероссийского Дня молодого избирателя.

Как сообщила пресс-служба Избирательной комиссии Ленинградской области, в отборочном этапе в городе Тосно приняли участие 7 команд: «Сборная Всеволожского района», «Будильник» (Выборгский район), «Комбинаторика» (Кировский район), команда Лужского муниципального района, «Мичуринцы» (Приозерский район), «Политех» (Тосненский район), а также команда ЛГУ имени А.С. Пушкина «Закон и порядок».

Творческое состязание состояло из двух частей – представление команды и домашнее задание на тему: «Как привлечь молодежь на выборы?», в рамках которых команды и в шутливой форме, и всерьез обсуждали проблемы, которые беспокоят молодежь, продемонстрировали свой патриотизм и гражданскую позицию, свое понимание роли молодежи в общественно-политической жизни, свое отношение к участию в выборах.

По решению жюри первого места удостоена артистичная и остроумная команда «Сборная Всеволожского района», которая с юмором описала идеального кандидата на выборах, а на вопрос второго испытания «Как привлечь молодежь на выборы?» они ответили собственным мини-фильмом – «Начинать надо с детского сада».

На втором месте с отрывом от лидера всего в два балла – команда Лужского муниципального района, состоящая из ярких и харизматичных ребят, с девизом «Молодежь – выбирай – не пропадешь!»

На третьем месте обаятельные ребята из команды Выборгского района, которая на красочных примерах показала, что может произойти в обществе, где не будет выборов.

Именно эти команды получили возможность принять участие во втором (региональном) этапе IX Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области, который пройдет 7 апреля 2017 года в городе Гатчина.

Уже в эту пятницу, 17 марта, в городе Волхов пройдет очередной межрайонный этап Фестиваля, в котором будут соревноваться 8 команд из Бокситогорского, Волховского, Киришского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского муниципальных районов. По его итогам определятся еще три команды, которые примут участие в финале Фестиваля.