В Сертолово прошли соревнования по художественной гимнастике «Восходящая звезда», посвященные Международному женскому дню. Под крышей Сертоловского физкультурно-оздоровительного комплекса собрались 111 гимнасток 2004–2013 годов рождения из Санкт-Петербурга, Всеволожска, Сертолово, Киришей, Пскова, Великого Новгорода, Архангельска.

Организатором состязаний выступил клуб художественной гимнастики «Северная Звезда» при поддержке совета депутатов и администрации МО Сертолово. Церемонию открытия мероприятия провела главный тренер «Северной Звезды» Ирина Никитина. Она подчеркнула, что соревнования по художественной гимнастике клуба «Северная Звезда» проходят в Сертолово уже второй раз – первые состоялись в конце 2016 года.

За ходом выступлений следили тренеры гимнасток, родители и судейская коллегия. У девочек была возможность выполнять юношеские разряды. Основная масса детей только подтверждала ранее присвоенные разряды, так как в связи с изменениями в правилах судейства выполнить спортивные разряды стало сложнее. Участницы, конечно, волновались, но с первыми звуками музыкального сопровождения своего номера старались отключить лишние эмоции и сосредоточиться на исполнении программы.

Результаты соревнований таковы:

2013 год рождения:

1 место – Аделина Маскулова (Всеволожск);

2 место – Диана Кузнецова (СК «Сфера»);

2012 год рождения:

1 место – Алиса Ефимова (Псков), Эвелина Малютина (Кириши), Алёна Курочкина (Всеволожск);

2 место – Полина Варсегова («Северная Звезда», Сертолово), Дарья Пауш («Северная Звезда», ул. Учительская), Мария Стрекалова («Северная Звезда», ул. Асафьева), Ирина Фадеева («Северная Звезда», ул. Учительская), Полина Кулешова (Всеволожск), Арианна Дедова (Всеволожск);

3 место – Александра Азовская («Северная Звезда», ул. Учительская), Анастасия Филипова (Кириши), Эмили Киба (СК «Сфера»), Элина Михайлова (Псков), Варвара Долинина («Северная Звезда», Сертолово), Алёна Благодарова («Северная Звезда», Сертолово).

2011 год рождения:

1 место – Виктория Каплун («СК» Сфера»), Надежда Павлова (Псков), Мина Аллахвердиева (СК» Палестра»), Анастасия Павлюченко (Всеволожск);

2 место – Алёна Зимина (Кириши), Евдокия Ефимова (Псков), Ксения Бурова («Северная Звезда», ул. Учительская), Арина Гранкова («Северная Звезда», ул. Учительская);

3 место – Лада Тютюева (Псков), Богдана Гиблова (Всеволожск), Ольга Бабушкина (Кириши), Мария Ваврищук (Псков).

Пётр КУРГАНСКИЙ

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