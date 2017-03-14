В электричках с 20 марта изменяются размеры штрафов за отказ от приобретения проездного документа.

Как сообщают в Северо-Западной пригородной пассажирской компании, штраф за безбилетный проезд на территории Санкт-Петербурга составит 1 040 рублей, а на территории Ленинградской области – 1 275 рублей.

Кроме того, размер штрафа в электропоездах «Ласточка» по территории Санкт-Петербурга составит 1 170 рублей, по территории Ленинградской области – 1 375 рублей.

Штраф взимается со всех категорий граждан в случае отказа от приобретения билета и уплаты сбора за оформление проездного документа непосредственно в поезде (в случае посадки гражданина на станции, где работает касса).

Уважаемые пассажиры! Во избежание конфликтных ситуаций приобретайте билет на станции или остановочном пункте отправления, в билетопечатающих автоматах, а также через мобильное приложение «Пригород».