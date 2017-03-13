Всеволожские пожарные отчитались о работе

В пятницу, 10 марта, в КДЦ «Южный» во Всеволожске состоялся годовой отчет местного пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района. Начальник отряда федеральной противопожарной службы Виталий Альшин представил доклад, в котором рассказал об итогах деятельности районного звена за 2016 год, а также о задачах на 2017 год.

За прошедший год сотрудникам ОФПС удалось не допустить ни одного резонансного пожара в школах, детских садах и на объектах социальной сферы. Благодаря системной и кропотливой работе было устранено более 300 нарушений требований пожарной безопасности. Кроме того, в ходе реализации контрольно-надзорных функций внимание уделялось не только вопросам пожарной безопасности, но и возможным рискам, в том числе связанным с использованием газового оборудования.

Совместно с представителями Государственной жилищной инспекции, Ростехнадзора и прокуратуры Всеволожского района были проведены более 110 рейдовых осмотров газифицированных социально значимых объектов и многоквартирных домов. Также активно велась работа по дальнейшему развитию контрольно-надзорной работы МЧС России. Вследствие этого количество плановых и внеплановых проверок сократилось на 44% и 37% соответственно.

Кроме того, руководитель ОФПС поблагодарил сотрудников дежурно-диспетчерской службы:

– В завершение необходимо отметить четкую и грамотную работу дежурно-диспетчерской службы, позволившей снизить время передачи информации до отдела, а значит, сократить время реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Подводя итоги, Виталий Васильевич отметил, что, несмотря на непростой год, сотрудникам местного пожарно-спасательного гарнизона удалось сохранить положительную динамику предотвращения чрезвычайных ситуаций.