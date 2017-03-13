С 13 по 26 марта во Всеволожском районе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Целями акции являются: привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; получение от населения информации о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков; оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В ходе акции каждый человек, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотических средств, может на условиях анонимности сообщить данные сведения, поделиться наболевшей проблемой или попросить совета.

«Телефон доверия» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 8 (812) 573-79-96.

Дежурная часть УМВД России по Всеволожскому району – 8 (813-70) 253-72.