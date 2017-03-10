Во Всеволожском районе детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Сегодня, 10 марта, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вручил ключи от новой квартиры бывшей выпускнице детского дома Ольге Скориковой. Всего же в новом жилом комплексе, расположенном в поселке Кузьмоловский по адресу: Придорожная улица, 1А, новые квартиры получат 17 детей-сирот. Квартиры для них приобретены районной администрацией в декабре 2016 года после проведённых конкурсных процедур.

«С большим удовольствием передал ключи молодой семье. Прекрасный комплекс, качество квартир на высоте, – поделился впечатлениями Андрей Низовский. – Уютные помещения, есть полный ремонт, сантехническое и электрооборудование».

Общаясь с главой администрации, Ольга Скорикова отметила, что квартира ей понравилась ещё во время первого визита. До последнего времени Ольга снимала жильё. Теперь вместе с маленьким сыном Артемом они готовы заняться обустройством квартиры и даже распланировали обстановку в помещениях.

За последние несколько лет работа по предоставлению жилья для сирот стала плановой и ведется без сбоев и задержек. Произошло это благодаря тому, что администрация района наладила контакт с застройщиками. Органы опеки могут планировать необходимый объем жилья на перспективу. На сегодняшний день существует и успешно реализуется план до 2020 года.

Андрей Низовский дополнил, что в жилом комплексе есть квартиры, которые администрация района готова передать учителям и медикам, работающим в ближайших к Кузьмоловскому учреждениях образования и здравоохранения.

«В 2016 году за счёт федерального и регионального бюджета приобретено 42 квартиры. Мы стремимся обеспечить жильём тех сотрудников, которые заняты в социальной сфере, – резюмировал глава районной администрации. – И для них мы выбираем новые дома, с уютными квартирами, в которых выполнен современный ремонт».