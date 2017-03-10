Вчера в Штаб-квартире Русского географического общества состоялось открытие фотовыставки «Заповедная природа Ленинградской области». Мероприятие проходило в рамках заседания попечительского совета Ленинградского областного отделения РГО.

Фотовыставка была подготовлена петербургским Клубом фотоохотников. На ней представлено около 100 работ, в том числе – работы воспитанника Мультицентра социальной и трудовой интеграции, 24-летнего жителя Кингисеппа Дениса Лысенкова. Основное внимание фотографы обращали на заказник «Раковые озёра», но были также представлены снимки, сделанные на реке Булатная и в глухих уголках Карельского перешейка.

На церемонии открытия выступил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. По его словам, в российский Год экологии и Год истории Ленинградской области перед областным отделением РГО стоят задачи по продолжению работы, связанной с исследованиями внешних островов Финского залива, по разработке новых туристических маршрутов, в том числе – для людей с ограниченными возможностями, а также выпуску фото-, видео-, печатной продукции, рассказывающей о природе Ленинградской области.

После выступления губернатора состоялась церемония награждения людей, внёсших свой вклад в просветительскую деятельность по охране природы. В числе награжденных был Денис Лысенков. Он получил из рук губернатора профессиональную фотокамеру.

Также Александр Дрозденко сообщил, что в этом году областное правительство и ленинградское отделение РГО решили провести фотоконкурс, посвященный флоре и фауне нашего региона. Победители и призёры конкурса будут отмечены на высоком уровне наградами.

Фотовыставка «Заповедная природа Ленинградской области» будет работать с 9 марта по 2 апреля в Штаб-квартире РГО по адресу: Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 10. Вход свободный.

Людмила ОДНОБОКОВА

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