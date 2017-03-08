Во Всеволожске выбрали «Женщину года» и «Человека слова и дела»

6 марта в КДЦ «Южный» во Всеволожске прошло праздничное мероприятие «Сердце женщины – это цветок, его ангел-хранитель – мужчина…», приуроченное к Международному женскому дню. Оно объединило праздничный концерт и награждение выдающихся жителей Всеволожского района.

В этот день чествовали лауреатов и победителей конкурсов «Женщина года Всеволожского муниципального района 2017» и «Человек слова и дела 2017». Последний проводился среди мужчин. Также были отмечены заслуги женщин – председателей общественных организаций района.

На открытии мероприятия выступил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Он поздравил всех женщин с праздником и высказал им свои самые теплые пожелания.

А победительницами в номинации «Женщина года» стали: заместитель главного врача Всеволожской КМБ по организационно-методической работе Татьяна Гришаева и заместитель директора ООО «Кураж» Ирина Бритвина. Победителями в конкурсе «Человек слова и дела 2017» стали председатель совета Всеволожского потребительского общества Станислав Богдевич и генеральный директор компании «Ролтэк» Александр Кириченко. Всем лауреатам вручили цветы, дипломы и подарки.

Яркими творческими номерами гостей праздника порадовали хореографический ансамбль «Фейерверк», дуэт баянистов Серафима Еремина и Артура Черевань из Всеволожской музыкальной школы им. Глинки. Шоу-группа «Легенды Кавказа» исполнила зажигательные национальные танцы, а воспитанники детского сада микрорайона Южный сыграли на ложках. Председатель Молодёжного совета при администрации Всеволожского района Дмитрий Звонарев исполнил песню из кинофильма «Достояние республики». Гвоздём развлекательной программы стало выступление группы «Дискомафия».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона КРУПНОВА