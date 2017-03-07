Первенство по русским шашкам проходит в Янино

В эти дни во Всеволожском районе проходит первенство России по русским шашкам среди юниоров, юниорок, юношей и девушек. Соревнования проводятся каждый день с 4 по 12 марта в деревне Янино.

Это спортивные игры по трём программам: к 6 марта закончились «молниеносная игра» (3 минуты на партию) и «быстрая игра» (7 минут на партию). Сегодня, 7 марта, начались соревнования по классическим 100-клеточным шашкам (40 минут на партию). Важность последнего вида соревнований заключается в том, что он является отборочным: его победители будут направлены на первенство Европы и на первенство мира.

В соревнованиях по русским шашкам приняли участие 144 человека из 20 регионов страны, в том числе из Красноярского края, Якутии, Иркутской области, Оренбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и др. Они приехали со своими тренерами. Ленинградскую область представляют четыре молодых спортсмена из Тихвина: Максим Смирнов, Иван Косенков, Евгений Куршев и Виталий Костенецкий.

Очень сильные спортсменки приехали к нам на этот раз из Санкт-Петербурга. В первенстве принимают участие два гроссмейстера: Жанна Саршаева и Ника Леопольдова. Обе являются чемпионками мира по русским шашкам и чемпионками России (в своей возрастной категории).

Организаторами мероприятия выступили Федерация шашек России и ее областное отделение при поддержке комитета по физической культуре и спорту 47-го региона.

Соревнования проходят по адресу: д. Янино, ул. Шоссейная, 6А.

Людмила ОДНОБОКОВА

На фото автора: чемпионка мира по русским шашкам, гроссмейстер Жанна Саршаева