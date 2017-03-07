На Привокзальной площади в Мурино пассажиры муниципальных маршрутов больше не будут выходить из автобусов на проезжую часть. С 6 марта наравне с пассажирами междугородних маршрутов они попадают на благоустроенную территорию автовокзала «Северный».

17 февраля в актовом зале администрации Муринского поселения прошло совещание, посвященное транспортным проблемам в кварталах новой многоэтажной застройки. В совещании участвовали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава администрации Муринского поселения Валерий Гаркавый, а также руководители работающих на территории поселения транспортных компаний и представители автовокзала «Северный».

Автовокзал расположен на арендованном у Всеволожского района участке. Поэтому Андрей Низовский настоял, чтобы вопросы безопасности и удобства граждан не вступали в противоречие с интересами бизнеса.

Чуть более двух недель потребовалось для того, чтобы решить все организационные и правовые вопросы, получить необходимые согласования. Начиная с 6 марта все десять муниципальных маршрутов въезжают под известный местным жителям некогда неприступный шлагбаум и высаживают пассажиров вдали от потока автомобилей, который, как известно, на Привокзальной площади не иссякает ни днем, ни ночью.