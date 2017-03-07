Торжественная передача 10-томного собрания сочинений Евгения Примакова в фонд Президентской библиотеки, а также ведущим вузам Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоялась в рамках конференции «Примаковские чтения». Организатором мероприятия выступила Ленинградская областная торгово-промышленная палата.

В мероприятии принимали участие вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, президент Ассоциации «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Юрий Васильев и другие почетные гости.

Собрание трудов было издано спустя год после смерти Примакова. Это дань памяти и уважения известному политику.

– Передача десятитомника – важное событие, имеющее большое значение, – отметили участники мероприятия. – Известный политик, дипломат, Примаков своей работой всегда опережал время. Его идеи, предложенные концепции продолжают работать. Десятитомник станет прекрасным пособием для нового поколения.

– Евгений Примаков как политик, ученый и искренний патриот России принадлежит к плеяде востребованных эпохой личностей, – заявил Сергей Перминов. – Думаю, что проведение чтений станет новым этапом развития диалога представителей предпринимательского сообщества, органов государственной власти и научных кругов.

– Евгений Максимович немало усилий приложил для развития малого и среднего бизнеса, – отметил Максим Фатеев. – Благодаря масштабной государственной политике этот сектор экономики сегодня пошел в рост. К примеру, сейчас бюджет Ленинградской области на 30% сформирован из налоговых поступлений за счет малого и среднего бизнеса. Кроме того, больше 200 тысяч человек занято в этом сегменте.

В рамках чтений состоялся показ документального фильма о выдающемся политике.

Ирэн ОВСЕПЯН