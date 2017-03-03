На русские шашки в Янино со всей России

С 4 по 12 марта в деревне Янино Всеволожского района пройдет Первенство России по русским шашкам среди юниоров, юниорок, юношей и девушек.

В соревнованиях примут участие более 130 спортсменов из 32 субъектов России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Первенство России по русским шашкам проводится в 3-х возрастных группах: юниоры и юниорки до 27 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, юноши и девушки до 17 лет, по трем дисциплинам: «русские шашки», «русские шашки – быстрая игра», «русские шашки – молниеносная игра». Также будут подведены итоги командного зачета.

Победителей и призеров соревнований наградят дипломами и медалями Министерства спорта Российской Федерации, а также денежными призами из средств Федерации шашек России и партнеров.

Открытие Первенства состоится 4 марта в 10.00 во Всеволожском районе (д. Янино, ул. Шоссейная, 6А).