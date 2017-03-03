6 марта в КДЦ «Южный» состоится районное мероприятие «Сердце женщины – это цветок, его ангел хранитель – мужчина…» Поздравить жительниц Всеволожского района, делегированных на праздник городскими и сельскими поселениями, а также районными общественными организациями, придут мужчины – руководители администрации Всеволожского района, депутаты ЗакСа Ленобласти.

В программе праздничного мероприятия – торжественное награждение участников и победителей районных конкурсов «Женщина года Всеволожского муниципального района» и «Человек Слова и Дела» среди деловых мужчин Всеволожского района». По традиции в этот день на празднике выступят профессиональные творческие коллективы и коллективы художественной самодеятельности Всеволожского района.

Мероприятие состоится в 13.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6.