С 4 по 12 марта в деревне Янино Всеволожского района пройдет Первенство России по русским шашкам среди юниоров, юниорок, юношей и девушек. В соревнованиях примут участие более 130 спортсменов из 32 субъектов России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Первенство России по русским шашкам
Женщину года и Человека слова и дела Всеволожского района назовут накануне женского праздника
6 марта в КДЦ «Южный» состоится районное мероприятие «Сердце женщины – это цветок, его ангел хранитель – мужчина…» Поздравить жительниц Всеволожского района, делегированных на праздник городскими и сельскими поселениями, а также районными общественными организациями, придут мужчины – руководители администрации Всеволожского района, депутаты ЗакСа Ленобласти.
В программе праздничного мероприятия – торжественное награждение участников и победителей районных конкурсов «Женщина года Всеволожского муниципального района» и «Человек Слова и Дела» среди деловых мужчин Всеволожского района». По традиции в этот день на празднике выступят профессиональные творческие коллективы и коллективы художественной самодеятельности Всеволожского района.
Мероприятие состоится в 13.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6.