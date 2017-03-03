Завтра, 4 марта, состоится ежегодный массовый забег «Кузьмоловская лыжня». Администрация Кузьмоловского поселения, которая традиционно выступает организатором соревнований, учла разный уровень подготовки и практически все возрасты поклонников беговых лыж.

В этом году в соревнованиях будут представлены сразу пять дистанций для разных возрастных категорий: от 2014 до 1957 годов рождения и старше. Малыши смогут попробовать свои силы на отрезках длиной в 100 и 300 метров. Детей ждут дистанции на 1 и 2 километра, юниоры и взрослые будут состязаться в забегах на 3 и 5 километров, сообщают в пресс-службе Кузьмоловского поселения.

В день старта подать заявку можно на лыжных трассах до 11.30. Местом проведения вновь выбраны лыжные трассы напротив коттеджного комплекса «Небо». Добраться до лыжных трасс можно на бесплатном автобусе, который будет развозить лыжников с 10.30 до 16.00 часов от центральной площади п. Кузьмоловский. Старт гонки в 12.00.

Участники соревнований по желанию смогут сдать нормы ГТО по лыжной подготовке прямо во время «Кузьмоловской лыжни». Предварительно нужно пройти регистрацию на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» www.gto.ru и получить индивидуальный ID-номер.

После прохождения дистанции лыжников ждут горячий чай и угощения. Победителям и призёрам соревнований будут вручены медали и дипломы «Кузьмоловской лыжни».